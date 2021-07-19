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15:24, 19 июля 2021 года В Орловской области в 2022 году на 825 рублей поднимется МРОТ Этот показатель установится на отметке в 13 617 рублей.





В России в 2022 году на 6,4% поднимется минимальный размер оплаты труда – он составит 13 617 рублей. Сейчас в Орловской области этот показатель равен 12 792 рублям (приравнен к федеральному уровню МРОТ). Таким образом, по всей России прибавка к МРОТ составит 825 рублей.





Артём Ежаков



