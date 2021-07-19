Александр Мисуркин готовится к третьему космическому полету

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15:52, 19 июля 2021 года
Александр Мисуркин готовится к третьему космическому полетуОрловец вошёл в состав экипажа корабля «Союз МС-20».
Почётный гражданин города Орла Александр Мисуркин готовится к своему третьему космическому полёту. Старт корабля «Союз МС-20» намечен на декабрь 2021 года. Компанию ему составят японские туристы – миллиардер Юсаку Маэзава и его бизнес-помощник Йозо Хирано. За пределами Земли они проведут 12 дней.
Сейчас экипаж активно осваивает системы «Союза» и российского сегмента МКС. С сентября и до стартов он займётся медико-биологической и комплексной подготовкой, отработкой навыков выживания в климато-географических зонах, примеркой скафандров, а также комплексно-экзаменационными тренировками.
К слову, в экспедиционную эмблему включен орёл – в честь города Орла, куда Александр Мисуркин переехал ребёнком. Во второй экспедиции космонавта также присутствовал символ города.
Артём Ежаков