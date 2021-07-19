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15:53, 19 июля 2021 года Орловская область получила 1 млрд рублей на погашение долгов Губернатор Клычков считает нужным потратить их на улучшение финансового состояния орловских школ, детских садов, ТТП и «Спецавтобазы», а также части муниципальных образований.





Распоряжением Правительства РФ от 15 июля № 1935-р Орловская область получила 1 млрд рублей на обеспечение сбалансированности регионального бюджета, – заявил губернатор Клычков. Глава региона добивался этого транша в течение полугода.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Считаю, что полученные деньги будет правильно направить на погашение долгов бюджета города Орла (это и долги школ, детских садов, социально и инфраструктурно важных МУПов – ТТП и Спецавтобазы), а также части муниципальных образований. Соответствующее поручение по подготовке распределения средств уже дал Правительству».





Артём Ежаков



