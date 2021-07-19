Дмитрий Григоренко назначен куратором Орловской области

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16:49, 19 июля 2021 года
Дмитрий Григоренко назначен куратором Орловской областиВице-премьеру поручено следить за 18 субъектами Центрального федерального округа, куда входит и Орловщина.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко указом премьер-министра Михаила Мишустина назначен куратором ЦФО, куда входит также Орловская область. Он, как и его коллеги-кураторы, будет следить за социальным развитием своей территории, расходованием бюджетных средств, инвестиционной привлекательностью региона, местным бизнесом, экономическим ростом и многим другим.
За координацию самих кураторов ответственна правительственная комиссия по региональному развитию, возглавляемая зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Артём Ежаков