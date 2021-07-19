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17:12, 19 июля 2021 года

В Орле организована недельная мобильная вакцинация от COVID-19

График и адреса работы передвижных прививочных пунктов опубликован городской администрацией.


В Орле как минимум до конца текущей недели организована вакцинация в передвижных фельдшерско-акушерских пунктах. В будние дни медики будут принимать граждан с 13:00 до 20:00. Сегодня это можно сделать в районе ТЦ «Европа (ул. Московская, 67; ул. Металлургов, 17).

Адреса работы мобильных пунктов вакцинации в будни:

• 20 июля, Карачевское шоссе, 74 (ТЦ «Линия»), пер. Южный, 24 (магазин «Пятёрочка»);
• 21 июля, ул. Октябрьская, 122 (магазин «Перекрёсток»), ул. Михалицына, 5 (ТЦ «Линия»);
• 22 июля, Наугорское шоссе, 76 (ТЦ «Европа»), Московская шоссе, 113 (магазин «Магнит»);
• 23 июля, Карачевское шоссе, 94 (ТЦ «Европа»), ул. Привокзальная, 8 (ДК Железнодорожников);

В выходные дни вакцинацию проводят с 9:00 до 16:00 по адресам:

• 24 июля, ул. Саханская, 2 (магазин «Пятёрочка»), ул. Тургенева, 42 (ТЦ «Водолей»);
• 25 июля, ул. Московская, 67 (ТЦ «Европа»), ул. Маринченко, 9А (рынок «Развитие»).

Вакцинироваться может любой совершеннолетний гражданин РФ, взяв с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед прививкой пациента осматривает врач.


Артём Ежаков
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