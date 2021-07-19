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18:26, 19 июля 2021 года В Орле будет оштрафован предприниматель, продававший своим посетителям кальян Факт был выявлен во время надзорных мероприятий сотрудниками регионального департамента промышленности и торговли.





На днях сотрудники департамента промышленности и торговли Орловской области обошли с полдюжины заведений в Советском районе Орла. Проверяли общепит, в том числе и на соблюдение противоэпидемических мер.



В первое заведение, на улице Горького, инспекция пришла после обращения. К ним поступил сигнал, что здесь посетителям подают кальян, несмотря на то, что запрет на его курение действует с конца октября 2020-го. Но информация не подтвердилась, прибора для курения не было ни на одном из столов. Более того, заведение оказалось образцовым в части соблюдения противоэпидемических требований.



Денис Ханов, управляющий рестораном: «Будем стремиться к тому, чтобы попасть в «зелёную зону» - получить наклейку, что 100% наших сотрудников либо вакцинировались, либо с адекватными ПЦР-тестами. Чтобы соответствовать всем нормам, и, не дай бог, нас не закрыли.

Анатолий Новиков, заместитель руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области: «Проверка показала, что на предприятии общественного питания всё нормально. При входе проводится термометрия, присутствуют санитайзеры, обслуживающий персонал - в масках и перчатках».

Второе заведение - тоже ни одного кальяна. Хотя запах в помещении такой, что курительными смесями тут дымили буквально 10 минут назад. Администрация объяснила это тем, что запах впитала мебель, и он еще не выветрился - кальян предлагался здесь посетителям в течение двух лет.



Запретительные меры, которые действуют в рамках антитабачного закона, были нарушены лишь в одном заведении. На улице Ленина. Оно именно специализируется на кальянах. Собственник - индивидуальный предприниматель. Теперь его ждёт суд по административной статье. Возможный штраф - до 40 тысяч рублей.



Валентина Ермаченко, предприниматель: «Не знали, что нельзя употреблять кальян в заведении. Всё приняли на свой счёт, закрываемся, больше работать не будем».

Как оказалось, бизнес был куплен два месяца назад, и предыдущий владелец ничего не сказал о запрете кальянов.



Для юридических лиц штраф - до полумиллиона рублей. В последний раз такая серьёзная сумма была назначена судом около двух месяцев назад. Что касается нарушений противоэпидемических требований - орловцы, не соблюдающие их в торговых центрах и заведениях, заплатили штрафов уже на 600 тысяч рублей.





Антон Киселёв



