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21:20, 19 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловская область получила 1 млрд рублей на погашение долгов. Потратить их планируют на улучшение финансового состояния орловских школ, детских садов, ТТП и «Спецавтобазы», а также части муниципальных образований.



- В регион поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Орловцы могут сделать прививку в поликлиниках и передвижных ФАПах.



- В Орле будет оштрафован предприниматель, продававший своим посетителям кальян. Факт был выявлен во время надзорных мероприятий сотрудниками регионального департамента промышленности и торговли.



- В Орле ярмарка выходного дня с площади Жукова переехала на улицу Приборостроительную. Первые впечатления продавцов и покупателей.



- В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» открылась выставка, посвящённая Полине Виардо.



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