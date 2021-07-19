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21:20, 19 июля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Орловская область получила 1 млрд рублей на погашение долгов. Потратить их планируют на улучшение финансового состояния орловских школ, детских садов, ТТП и «Спецавтобазы», а также части муниципальных образований.
- В регион поступила очередная партия вакцины от коронавируса. Орловцы могут сделать прививку в поликлиниках и передвижных ФАПах.
- В Орле будет оштрафован предприниматель, продававший своим посетителям кальян. Факт был выявлен во время надзорных мероприятий сотрудниками регионального департамента промышленности и торговли.
- В Орле ярмарка выходного дня с площади Жукова переехала на улицу Приборостроительную. Первые впечатления продавцов и покупателей.
- В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» открылась выставка, посвящённая Полине Виардо.
Вести-Орёл