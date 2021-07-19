понедельник 19.07.2021 22:17:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

20:47, 19 июля 2021 года

Две трети федерального транша в миллиард рублей уйдут на погашение долгов Орла

Город не может развиваться, имея столько задолженностей, – заявил губернатор Клычков.


Большая часть транша в миллион рублей, выделенная Орловской области на стабилизацию бюджета, будет потрачена на возвращение долгов её столицы, – об этом заявил сегодня во время прямого эфира губернатор Клычков.

«Можно этот миллиард распределить тонким слоем по области, где-то дыры залатать. Но не будет роста у города – мы четыре года вручную занимались разблокировкой счетов учреждений. Так невозможно жить и развиваться, особенно образовательным организациям. Поэтому, несмотря на очевидность других трат, я считаю необходимым закрыть 2/3 городских долгов. Поставили задачу на следующий год увеличить финансирование «Спецавтобазы», а также заняться ТТП. Будем контролировать, чтобы все эти деньги дошли, и не было новых долгов».

Также глава региона заявил, что найдено решение по продлению строек, где возникли кассовые разрывы из-за роста цен на стройматериалы.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.