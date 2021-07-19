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20:47, 19 июля 2021 года Две трети федерального транша в миллиард рублей уйдут на погашение долгов Орла Город не может развиваться, имея столько задолженностей, – заявил губернатор Клычков.





Большая часть транша в миллион рублей, выделенная Орловской области на стабилизацию бюджета, будет потрачена на возвращение долгов её столицы, – об этом заявил сегодня во время прямого эфира губернатор Клычков.



«Можно этот миллиард распределить тонким слоем по области, где-то дыры залатать. Но не будет роста у города – мы четыре года вручную занимались разблокировкой счетов учреждений. Так невозможно жить и развиваться, особенно образовательным организациям. Поэтому, несмотря на очевидность других трат, я считаю необходимым закрыть 2/3 городских долгов. Поставили задачу на следующий год увеличить финансирование «Спецавтобазы», а также заняться ТТП. Будем контролировать, чтобы все эти деньги дошли, и не было новых долгов».



Также глава региона заявил, что найдено решение по продлению строек, где возникли кассовые разрывы из-за роста цен на стройматериалы.





Артём Ежаков



