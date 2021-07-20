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6:49, 20 июля 2021 года До конца конкурса «Российское дерево года» остаётся меньше двух недель «Тургеневский дуб» уступает брянскому «Ясеню-великану» 100 голосов.





1 августа завершается национальный конкурс «Российское дерево года – 2021». Лидирует брянский «Ясень-великан», но знаменитый «Тургеневский дуб» отстает всего на 100 голосов. Поддержать символ заповедника Спасское-Лутовиново можно на сайте www.rosdrevo.ru. Дерево, посаженное писателем-орловцем, ещё может принять участие в международном конкурсе «Европейское дерево года – 2022» и получить сертификат на проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными специалистами экспертного центра «Здоровый лес».



фото с сайта https://rosdrevo.ru/





Артём Ежаков



