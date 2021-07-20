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7:54, 20 июля 2021 года Орловские легкоатлеты стали серебряными призёрами Кубка России Соревнования прошли в соседнем Брянске.





Орловские легкоатлеты отличились на завершившемся Кубке России в Брянске. Второе место в беге на 800 метров заняла Анастасия Мадышева, пробежавшая дистанцию за 2:04,76. С серебром выступления завершил и Алексей Гущин, справившийся с забегом на 5000 метров за 15:07,71.





Артём Ежаков



