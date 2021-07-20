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8:55, 20 июля 2021 года

С 1 августа более 50 тыс. орловцев начнут получать увеличенную страховую пенсию

Об этом заявили в региональном ПФР.


Работавшим в прошлом году пенсионерам сделают перерасчёт страховой пенсии по старости и по инвалидности, если работодатели в прошлом году уплатили страховые взносы. ПФР оформит всё в беззаявительном порядке, – сообщает пресс-служба отделения.

Прибавка от перерасчёта – индивидуальная. Её размер зависит от уровня зарплаты, которую пенсионер получал в 2020-м, то есть – от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Ежегодно страховые пенсии могут увеличиваться максимум на три пенсионных коэффициента в денежном эквиваленте, поэтому с 1 августа прибавка не может превышать 296,58 руб., т.к. с 1 января 2021 года стоимость пенсионного коэффициента равна 98,86 руб. В прошлом году пенсионный коэффициент был меньше и составлял 93 рубля.

Всего с 1 августа размер страховой пенсий изменится у 53 588 жителей Орловской области.


Артём Ежаков
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