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9:26, 20 июля 2021 года Число пострадавших от клещей орловцев близится к двум тысячам За минувшую неделю паразиты укусили 179 человек, из них 65 – дети.





В этом году в Орловской области к медикам с укусами клещей обратилось 1 783 жителя региона, среди них – 506 детей. На прошлой неделе эти паукообразные атаковали 179 раз, в 65 случаях пострадали дети.



16,5% проверенных клещей оказались инфицированы возбудителями боррелиоза. Возбудители гранулоцитарного анаплазмоза нашли у 0,9% паразитов, моноцитарного эрлихиоза – у 0,3%.



Акарицидную обработку провели на 337 га общественных территорий и 135 га территорий детских лагерей.



За профессиональным извлечением клеща из тела следует обратиться в медучреждение, а затем отдать паразита на исследование. Со списком лабораторий можно ознакомиться здесь.





Артём Ежаков



