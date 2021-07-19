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22:03, 19 июля 2021 года В Орле в День города состоится салют и авиашоу Фейерверки будут запускать из трёх точек. Пролёты воздушной техники организуют в районе аэропорта.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Пятого августа нам предстоит большой праздник. У меня был выбор сказать, что мы ничего не проводим из-за коронавируса. Но есть другой вариант – довериться людям и попросить их соблюдать противоэпидемические требования. Мы будем делать три точки салюта. На площади Ленина мероприятия организовывать не будем. Они будут в аэропорту – это и воздушные шары, и пролёты самолётов, словом, всё, чтобы люди не собирались в одной куче. Всё увидите, но не забывайте о безопасности. Иначе всё закроют».





Артём Ежаков



