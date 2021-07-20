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9:59, 20 июля 2021 года

С орловцев незаконно пытались взять деньги за переподключение к водоснабжению

Справедливость удалось восстановить после вмешательства ОНФ.


Активисты орловского отделения Общероссийского народного фронта совместно с администрацией Хотынецкого района добились подключения частного сектора в селе Богородицкое к замененному водоводу, а также возвращения незаконно взятых с жильцов денег.

Замену части водовода в селе начали в июне – выкопали траншею, не огородив её по всем правилам безопасности, а затем подрядчик остановил работы. Уже в конце месяца управляющая компания заключила с жителями домов договоры на повторную врезку их жилья в центральную водопроводную магистраль, а затем незаконно взяла на эти цели денежные средства (по правилам, взимание организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и/или водоотведение, с заявителя иных платежей, связанных с подключением, не допускается).

После вмешательства ОНФ работы закипели, и дома подключили к водоснабжению, а селяне получили обратно свои деньги.

Похожую проблему удалось решить орловской прокуратуре. В Орле в доме №251а по ул. Комсомольской вышел из строя подкачивающий насос, и водоснабжение в доме пропало более чем на неделю. Прокуратуре удалось доказать, что этот срок обусловлен бездействием ООО "ЖЭУ №7". После представления надзорного ведомства в адрес директора проблему удалось решить.

Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ


Артём Ежаков
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