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10:19, 20 июля 2021 года В «Светлой Жизни» едва не погиб орловец К счастью, мужчине вовремя помогли спасатели.





Неделю назад в озере «Светлая Жизнь» в Орле едва не утонул 25-летний мужчина, – сообщает сайт областного ГУ МЧС. Парень сам не заметил, как заплыл за буйки. По мегафону его безуспешно попытался предупредить начальник поисково-маневренной группы Александр Степных, после чего вызвал к пловцу лодку со спасателями. Как оказалось, очень вовремя – молодой человек начал тонуть. Андрей Демиденко, Сергей Молотков и Алексей Потемкин достали орловца из воды и передали врачам. После осмотра парня отпустили, он лично поблагодарил спасателей за сохраненную жизнь.



МЧС напоминает: пристально наблюдайте за купанием детей, даже если отдыхаете на разрешенном для водного отдыха водоеме, выполняйте требования дежурных спасателей, не купайтесь в нетрезвом виде и не заходите в воду в необорудованных для плавания местах.



Фото ГУ МЧС России по Орловской области









Артём Ежаков



