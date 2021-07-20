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10:37, 20 июля 2021 года

В Орле вынесут приговор за восемь эпизодов мошенничества с протезами

Бюджет понес ущерб свыше 7,3 млн рублей, что приравнивается к крупному и особо крупному размерам.


В Орле утвердили обвинение 32-летнему мужчине, которому инкриминируют восемь эпизодов мошенничества со средствами реабилитации для инвалидов, совершенных в крупном и особо крупном размерах.

Следствие выяснило, что с 2016 по 2020 годы индивидуальный предприниматель изготавливал завышенные по цене и не отвечающие требованиям протезы, а затем от имени граждан предоставлял в департамент соцзащиты и Фонд соцстрахования подложные документы об их оплате. Так он незаконно получил более 7,3 млн рублей.

Советский районный суд вскоре приступит к рассмотрению уголовного дела.


Артём Ежаков
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