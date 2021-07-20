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11:58, 20 июля 2021 года На Орловщине инвесторы могут вложить четверть триллиона рублей в 30 проектов Семь из них находятся на стадии проектирования.





Корпорация развития Орловской области работает над 30 проектами с общим инвестиционным портфелем в 253 миллиарда рублей и потенциальным созданием 3 тысяч рабочих мест. Семь программ уже на стадии проектирования.



Параллельно Корпорация Развития сопровождает проекты резидентов ОЭЗ «Орел» ООО «РК-Премикс» (строительство производственно-складского комплекса с объемом инвестиций в 263,5 млн руб. и созданием 20 рабочих мест) и ООО «Агрос» (строительство мельницы с механизированным складом для хранения зерна вместимостью 40 тыс. тонн с объемом инвестиций в 800 млн руб. и созданием 20 рабочих мест). Также в ближайшие пару месяцев АО «Пинэко» начнет строить завод по глубокой переработке сухого гороха. Сюда корпорация вложит 24 млрд рублей и создаст около 350 рабочих мест.



Для инвесторов в Орловской области доступны две выгодные площадки размещения – это ТОСЭР «Мценск» и ОЭЗ «Орел». Наша особая экономическая зона уже является 11 из 38 подобных территорий, при том, что существует всего полгода. К 2029 году сюда планируется привлечь минимум 16 инвесторов.



Фото пресс-службы Корпорации развития Орловской области





Артём Ежаков



