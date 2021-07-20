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12:11, 20 июля 2021 года COVID-19 подтвердился у 86 орловцев, четверо скончались В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 86 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 39 254).



Накануне выписано 68 орловцев (всего – 37 109). От последствий болезни скончалось 799 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 770 (всего – 6 006 536), число выздоровевших – 22 218 (всего – 5 382 213). Общее число летальных исходов – 149 922 (+784 случая за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



