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12:09, 20 июля 2021 года

В России может появиться целевая студенческая ипотека

Целевая студенческая ипотека будет доступна для студентов, которые проходят целевое обучение.

В России предложили ввести студенческую целевую ипотеку. Предполагается, что её будут выдавать студентам, проходящим целевое обучение по заказу предприятий.

С соответствующей инициативой выступил Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ). Основная идея программы – закрепить молодого специалиста на предприятии, обеспечив его жильем еще на этапе обучения в вузе.

Запустить такую программу предлагается при поддержке банков и предприятий-заказчиков. Важно, что выдавать ипотечный кредит предлагается не после получения диплома, а во время обучения в вузе. Среди основных условий предлагается установить следующие: первоначальный взнос отсутствует, ежемесячный платеж в период обучения в вузе минимален и состоит только из выплат процентов банку, без погашения основного долга. Затем, после окончания вуза и официального трудоустройства, молодой специалист будет выплачивать основной долг и проценты. Часть процентов будет компенсировать предприятие. Оно же будет выступать поручителем по кредиту.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиал РАНХиГС – сейчас разработчики проекта обсуждают инициативу со Сбером. Некоторые компании-работодатели уже положительно оценили идею. Ранее в России уже снизили ставку субсидированных образовательных кредитов с 8,71% до 3%, а срок погашения увеличили с 10 до 15 лет после завершения льготного периода. Соответствующие изменения были внесены в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.


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