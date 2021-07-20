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12:10, 20 июля 2021 года На Орловщине посчитают коров, коз, уток и другую живность В августе по всей России пройдёт первая сельскохозяйственная микроперепись. Сотрудники Орёлстата к этому уже готовятся. Они посещают домохозяйства, чтобы разъяснить необходимость такого учёта. Вместе с переписчиками в одном из хозяйств Верховского района побывала съёмочная группа ГТРК «Орёл».





Микросельхозперепись стартует с 1 августа. А пока сотрудники Орёлстата посещают самые интересные для переписчиков семьи. Одна из них - семья Купиных из Верховского района. В их хозяйстве почти сто голов коз альпийской и англо-нубийской породы, и всех их посчитают.



Нелли Дмитриева, заместитель руководителя Орёлстата: «Этому хозяйству предстоит попасть в поле зрения статистики в этом году дважды - сначала в сельхозперепись как сельхозпроизводителям, а уже как домохозяйство эти люди войдут в перепись населения в октябре 2021 года».

В этой семье посчитают площадь земли под пастбища и сельхозкультуры, а также живность. Когда-то Купины, занимаясь агротуризмом, завели несколько коз для развлечения гостей, а сегодня здесь уже полный цикл производства от выращивания скота до поставки готовой продукции потребителям.



Алина Силаева, жительница посёлка Первомайский: «Молоко надо было куда-то девать, и просто начали для себя варить сыр. Он понравился тем, кто приезжал отдыхать. Мама увлеклась сыроварением настолько, что у нас теперь есть и сыроварня, и сырный цех и козья ферма».

В Орёлстате говорят, что переживать, что результаты переписи могут отрицательно отразиться на материальном благополучии хозяйства, не стоит.



Татьяна Аверина, начальник отдела статистики сельского хозяйства Орёлстата: «На каждом листе написано, что мы гарантируем конфиденциальность получателя, данные мы третьим лицам не передаем - ни судебным, ни налоговым органам. Это информация, в соответствии с законодательством РФ, нам необходима для того, чтобы собрать сводную информация для каких-то наших дальнейших расчётов».

Елена Купина, жительница посёлка Первомайский Верховского района: «Как бизнесмен, я считаю, что всё должно находиться на учёте, человек должен знать, сколько чего у него есть. Так и в государстве. Поэтому к переписи отношусь нормально, это необходимо».

Микросельхозперепись должна охватить более 300 сельских организаций и почти тысячу фермерских хозяйств, а ещё личные подсобные и дачные кооперативы. Её предварительные итоги подведут в четвёртом квартале этого года, а окончательные - только в конце 2022-го.





Татьяна Тимохина



