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12:16, 20 июля 2021 года В Орле появился новый светофор Ранее перекресток улиц Лескова и Ломоносова был аварийно опасным. К решению проблемы подключились активисты ОНФ.





На перекресток улиц Лескова и Ломоносова активисты «Молодёжки ОНФ» выезжали и раньше, реагируя на жалобы водителей. Когда Красный мост закрыли на ремонт, поток транспорта на улицах Ломоносова и Цветаева увеличился, совершать манёвры без регулировки стало сложнее, и ДТП на этом участке были не редки.



Владимир Филонов, руководитель исполкома ОНФ в Орловской области: «Здесь происходили пробки и аварии, почти ежедневно. Мы вместе с сотрудниками ГИБДД выезжали сюда ещё в апреле прошлого года и убедились, что здесь необходим светофор и переход».

Инициатива была поддержана. На участке установлен светофор. Есть и пешеходный светофор, но многие ещё по привычке переходят дорогу где придётся.



Ещё один напряженный участок в Орле - пересечение улицы Цветаева с Полесской.



Владимир Филонов, руководитель исполкома ОНФ в Орловской области: «Нам было обещано в прошлом году, что будут выделены деньги, и в рамках ремонта данной дороги будет установлен светофор, пешеходный переход. Мы будем прояснять этот вопрос и добиваться установки светофорного объекта».

Также по инициативе активистов ОНФ на Карачевском и Наугорском шоссе установили дополнительное освещение. Всё - для безопасности на дорогах.





Татьяна Тимохина



