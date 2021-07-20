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12:18, 20 июля 2021 года

Жители дома № 60 по улице Московской в Орле жалуются на заросли травы

И если во дворе покос иногда производится, то на участке рядом, принадлежащем городу, скоро вырастут джунгли. В проблеме пытался разобраться корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.


Жители дома № 60 на улице Московской бьют тревогу - двор скоро превратится в джунгли. Они говорят, что уже обращались в МУП ЖРЭП «Заказчик». Там обещают приехать, но пока этого не произошло.

Как отмечают жители, покос - осуществляют, но нерегулярно. Кроме того, есть участок на въезде во двор, который уже давно никто не трогает. Как сообщили в МУП ЖРЭП «Заказчике», в проблеме разберутся.

Виктор Новиков, начальник ЖЭС Заводского и Железнодорожного районов МУП ЖРЭП «Заказчик»: «Мы постараемся разобраться в проблеме. И если действительно где-то наша недоработка, мы её обязательно устраним, пусть жильцы не переживают. С другими управляющими компаниями мы постараемся тоже найти контакт, в том числе и с администрацией Железнодорожного района и разрешим этот вопрос».

Надежда на то, что УК выкосит участок, за который она несёт ответственность, есть всегда. Но кто выкосит траву за пределами этого участка? Как мы выяснили, такие территории в поле зрения УКХ.

Юрий Писарев, главный специалист МКУ «УКХ г. Орла»: «При финансировании производится покос на тех землях, которые не разграничены, где не проведено межевание».

Сейчас подрядные организации работают активно на набережной вдоль Оки, в парках и скверах, а также вблизи проезжей части. До небольших участков видимо не доходят руки. Проблему у дома № 60 на Московской пообещали
решить в ближайшее время.


Всеволод Трифонов
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