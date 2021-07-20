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13:15, 20 июля 2021 года Орловец, подозреваемый в убийстве отца, признан невменяемым Прокуратура направила в суд постановление о принудительном лечении 58-летнего мужчины.





В Орле завершено расследование уголовного дела об умышленном нанесении вреда здоровью, повлекшего смерть, – сообщает СК. Доказано, что 58-летний мужчина на момент преступления был невменяем, прокуратура просит суд о принудительном лечении орловца.



Трагедия развернулась в начале декабря минувшего года. Между обвиняемым и его 83-летним отцом во время застолья с алкоголем на почве личной неприязни вспыхнула ссора, в ходе которой сын до смерти избил пенсионера.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области









Артём Ежаков



