вторник 20.07.2021 17:15:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:48, 20 июля 2021 года

На ул. 1-й Посадской в Орле появилась первая в городе «умная» остановка

До конца текущего года появится еще восемь таких, а в ближайшие три года – порядка 40.


В Орле на ул. 1-й Посадская обустроили «умную» остановку. Об этом сообщает сообщество в «ВКонтакте» «Транспорт 57| Транспорт Орла и Орловской области». До конца года в городе появятся еще восемь таких же остановок, а в ближайшие три года – порядка 40.

Место ожидания транспорта обеспечено электронным табло ожидания, кнопкой голосового воспроизведения прибытия автобусов и троллейбусов, видеокамерой и возможностью вызова экстренных служб.


 

Автор фотографий: сообщество Транспорт 57 (ВК), trans 57 (instagram)


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.