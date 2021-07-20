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12:48, 20 июля 2021 года На ул. 1-й Посадской в Орле появилась первая в городе «умная» остановка До конца текущего года появится еще восемь таких, а в ближайшие три года – порядка 40.





В Орле на ул. 1-й Посадская обустроили «умную» остановку. Об этом сообщает сообщество в «ВКонтакте» «Транспорт 57| Транспорт Орла и Орловской области». До конца года в городе появятся еще восемь таких же остановок, а в ближайшие три года – порядка 40.



Место ожидания транспорта обеспечено электронным табло ожидания, кнопкой голосового воспроизведения прибытия автобусов и троллейбусов, видеокамерой и возможностью вызова экстренных служб.







Автор фотографий: сообщество Транспорт 57 (ВК), trans 57 (instagram)





Артём Ежаков



