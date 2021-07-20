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14:19, 20 июля 2021 года Орловцам снова спрогнозировали грозы и град Ненастье ожидается в течение суток.





В Орловской области в ближайшие сутки возможны неблагоприятные погодные условия. По прогнозу синоптиков, с 21 часа 20 июля до 21 часа 21 июля 2021 г на территории региона ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем они усилятся. Местами возможны грозы и град. В грозу ветер достигнет отметки в 15-18 м/с. Днем воздух прогреется в диапазоне от 23-28℃.



В Орле ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидаются дождь и гроза. Днем столбики термометров покажут 24-26℃.





Артём Ежаков



