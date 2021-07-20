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14:43, 20 июля 2021 года «Зеленая роща» ликвидировала крупную незаконную свалку в Малоархангельском районе Региональный оператор вывез порядка 43 тонн мусора.





УК «Зеленая роща» ликвидировала несанкционированную свалку в Малоархангельском районе, – мусор незаконно складировался вдоль лесополосы. Совместно с местной администрацией региональный оператор избавил местность от отходов.



Сейчас в реестре «Зеленой рощи» находятся 56 несанкционированных скоплений ТКО, их планируется поэтапно убрать.



При обнаружении свалок орловцы могут сообщить по следующим каналам регоператора:



• горячая линия: +7 (4862) 78-02-57;

• e-mail: office@greenpark57.ru;

• сайт «УК «Зеленая роща» через специальную форму;



В обращении необходимо приложить фото, а также указать дату и адрес расположения свалки. «Зеленая роща» найдет собственника территории и обяжет его ликвидировать свалку. Если завалы останутся на месте, то регоператор самостоятельно вывезет отходы и хозяин площадки оплатит сопутствующие расходы.



Фото пресс-службы УК «Зеленая роща»





Артём Ежаков



