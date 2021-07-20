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14:43, 20 июля 2021 года

«Зеленая роща» ликвидировала крупную незаконную свалку в Малоархангельском районе

Региональный оператор вывез порядка 43 тонн мусора.


УК «Зеленая роща» ликвидировала несанкционированную свалку в Малоархангельском районе, – мусор незаконно складировался вдоль лесополосы. Совместно с местной администрацией региональный оператор избавил местность от отходов.

Сейчас в реестре «Зеленой рощи» находятся 56 несанкционированных скоплений ТКО, их планируется поэтапно убрать.

При обнаружении свалок орловцы могут сообщить по следующим каналам регоператора:

• горячая линия: +7 (4862) 78-02-57;
• e-mail: office@greenpark57.ru;
• сайт «УК «Зеленая роща» через специальную форму;

В обращении необходимо приложить фото, а также указать дату и адрес расположения свалки. «Зеленая роща» найдет собственника территории и обяжет его ликвидировать свалку. Если завалы останутся на месте, то регоператор самостоятельно вывезет отходы и хозяин площадки оплатит сопутствующие расходы.

Фото пресс-службы УК «Зеленая роща»


Артём Ежаков
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