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15:38, 20 июля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Места, куда не заходят люди с триммерами. Почему орловские дворы зарастают травой?
- Обещанного - год ждут? Пересечение улицы Цветаева с Полесской остаётся опасным участком дороги.
- На Орловщине готовятся к сельскохозяйственной микропереписи.
- Завершено дело о протезах для инвалидов. Решение вынесет суд.
- Срок действия паспортов, подлежащих замене, продлили до 90 дней.
- 100 голосов отделяет Тургеневский дуб от брянского конкурента. Наша активность может сделать орловское достояние российским деревом года.
Вести-Орёл