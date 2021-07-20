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15:38, 20 июля 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Места, куда не заходят люди с триммерами. Почему орловские дворы зарастают травой?

- Обещанного - год ждут? Пересечение улицы Цветаева с Полесской остаётся опасным участком дороги.

- На Орловщине готовятся к сельскохозяйственной микропереписи.

- Завершено дело о протезах для инвалидов. Решение вынесет суд.

- Срок действия паспортов, подлежащих замене, продлили до 90 дней.

- 100 голосов отделяет Тургеневский дуб от брянского конкурента. Наша активность может сделать орловское достояние российским деревом года.
 


Вести-Орёл
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