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15:38, 20 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Места, куда не заходят люди с триммерами. Почему орловские дворы зарастают травой?



- Обещанного - год ждут? Пересечение улицы Цветаева с Полесской остаётся опасным участком дороги.



- На Орловщине готовятся к сельскохозяйственной микропереписи.



- Завершено дело о протезах для инвалидов. Решение вынесет суд.



- Срок действия паспортов, подлежащих замене, продлили до 90 дней.



- 100 голосов отделяет Тургеневский дуб от брянского конкурента. Наша активность может сделать орловское достояние российским деревом года.



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