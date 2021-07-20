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16:13, 20 июля 2021 года Орловские депутаты обсудят распределение федерального транша в миллиард рублей Областной совет соберётся на внеочередное заседание.





19 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о беспрецедентном федеральном транше для Орловской области – в миллиард рублей. Деньги выделены на сбалансирование регионального бюджета. В связи с этим, областной совет проведет внеочередную сессию, на котором обсудят внесение изменений в казну. Это нужно для скорейшего доведения средств до получателей. Как и Клычков, в парламенте подчеркивают, что бо́льшая их часть отправится в Орел. Губернатор заявлял, что это будет 2/3 от основной суммы, а деньги получат образовательные учреждения и МУПы – в том числе «Спецавтобаза» и «Трамвайно-троллейбусное предприятие».



Также пресс-служба облсовета сообщила, что Минфин одобрил Орловщине бюджетный кредит почти на 9 миллиардов рублей под 0,1% годовых. Подобные займы российские регионы берут для погашения долгов по рыночным заимствованиям. Возвращать их можно равными долями, начиная с 2025 года и заканчивая 2029. Такой кредит позволит направить высвободившиеся средства на социально-значимые расходы, но это также потребует изменений в бюджете.





Артём Ежаков



