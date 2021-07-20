Главная » Новости



15:40, 20 июля 2021 года Сегодня орловскому ветерану Абраму Миркину исполнился 101 год Его поздравили представители власти, волонтёры и артисты городского центра культуры. Добрые слова долгожителю передаёт и ГТРК «Орёл».





В пять часов утра пошёл на стадион, сделал зарядку, в восемь утра позавтракал и начал встречать гостей - вот так начался первый день 101 года Абрама Израилевича Миркина. И хотя за плечами уже век, ветеран бодр и самостоятелен. Живет один, сам себе и борщ сварит, и блинов напечет, еще и для гостей стол накроет, а их в свой день рождения он ждёт немало.



Абрам Миркин - личность легендарная, и не только как долгожитель. От первого до последнего дня Великой Отечественной войны был на передовой. Контужен. Дважды ранен. И по сей день в строю. Большинство патриотических праздников и мероприятий без него не обходится.



Сегодня с днём рождения Абрама Израилевича пришёл поздравить губернатор Орловской области Андрей Клычков.



В беседе он вспоминал о войне, о том, как восстанавливали разрушенную страну, о ярких событиях в мирной жизни - а это рождение двух сыновей, двух внучек и внука и пятерых правнуков. Говорил о сбывшихся мечтах и о планах на будущее.



Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны: «Праправнуков пока нет, но, думаю, будут - думаю дожить!»

Кстати, и Абрам Израилевич и ковид пережил, а чтобы болезнь не нарушила планы в этом году, сделал прививку. Поэтому смело выходит на улицу и общается с людьми. А во дворе специально для него - концерт от городского центра культуры. Подарок ко дню рождения - любимые песни.



Подарки получал сегодня не только именинник, но и его гости. Абрам Израилевич собственноручно сплёл корзинки - такое хобби у ветерана. А принцип - активно жить на все сто и один!





Татьяна Тимохина



