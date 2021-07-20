вторник 20.07.2021 17:16:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:40, 20 июля 2021 года

Сегодня орловскому ветерану Абраму Миркину исполнился 101 год

Его поздравили представители власти, волонтёры и артисты городского центра культуры. Добрые слова долгожителю передаёт и ГТРК «Орёл».


В пять часов утра пошёл на стадион, сделал зарядку, в восемь утра позавтракал и начал встречать гостей - вот так начался первый день 101 года Абрама Израилевича Миркина. И хотя за плечами уже век, ветеран бодр и самостоятелен. Живет один, сам себе и борщ сварит, и блинов напечет, еще и для гостей стол накроет, а их в свой день рождения он ждёт немало.

Абрам Миркин - личность легендарная, и не только как долгожитель. От первого до последнего дня Великой Отечественной войны был на передовой. Контужен. Дважды ранен. И по сей день в строю. Большинство патриотических праздников и мероприятий без него не обходится.

Сегодня с днём рождения Абрама Израилевича пришёл поздравить губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В беседе он вспоминал о войне, о том, как восстанавливали разрушенную страну, о ярких событиях в мирной жизни - а это рождение двух сыновей, двух внучек и внука и пятерых правнуков. Говорил о сбывшихся мечтах и о планах на будущее.

Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны: «Праправнуков пока нет, но, думаю, будут - думаю дожить!»

Кстати, и Абрам Израилевич и ковид пережил, а чтобы болезнь не нарушила планы в этом году, сделал прививку. Поэтому смело выходит на улицу и общается с людьми. А во дворе специально для него - концерт от городского центра культуры. Подарок ко дню рождения - любимые песни.

Подарки получал сегодня не только именинник, но и его гости. Абрам Израилевич собственноручно сплёл корзинки - такое хобби у ветерана. А принцип - активно жить на все сто и один!


Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.