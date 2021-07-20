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16:16, 20 июля 2021 года

В Орле продолжается вакцинация против коронавируса

Съёмочная группа ГТРК «Орёл» побывала в пункте вакцинации, расположенном в ТМК «ГРИНН».


За полчаса до открытия рядом с пунктом вакцинации собирается очередь. Прививка в торговом центре удобна для многих орловцев: можно совместить с досугом и шопингом. Предварительная запись не нужна, но 10-20 минут подождать укола придётся.

Мобильный пункт в торговом центре возобновил работу после небольшого перерыва. Вынужденный простой был из-за отсутствия препаратов. Сейчас вакцины достаточно. Всех желающих готовы привить «Спутником V» с полудня до семи часов вечера.

Александр Быковский, врач-терапевт поликлиники № 2 г. Орла: «Спутник» - наиболее проверенная вакцина, вызывает выраженный действенный иммунитет на более длительный срок. Пока такие предварительные данные».

Большинство переносят прививку хорошо. Температура и лёгкий озноб проходят спустя день-два. Медики напоминают: три дня до и три дня после вакцинации лучше исключить алкоголь - он снижает иммунный ответ и может сделать вакцину бесполезной. Также стоит воздержаться от серьёзных физических нагрузок и ограничить пребывание на солнце.


Юлия Сабельникова
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