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16:37, 20 июля 2021 года

На Орловщине найдены очаги африканской чумы свиней

Опасными территориями признаны два земельных участка на огороженной территории около деревни Булатово-1 Хотынецкого района и Узкинского сельского поселения Знаменского района.


В Орловской области зарегистрированы два эпизоотических очага африканской чумы свиней. Смертельное для этих животных заболевание найдено на двух участках площадью по 4 м2. Оба находятся на огороженной территории вблизи деревни Буланово-1 в Хотынецком районе и Узкинского сельского поселения Знаменского района. Угрожаемой зоной признаны населённые пункты в радиусе 20 километров.

Указом губернатора Орловской области № 361 от 19 июля 2021 г. определены необходимые карантинные мероприятия.


Артём Ежаков
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