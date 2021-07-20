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16:37, 20 июля 2021 года На Орловщине найдены очаги африканской чумы свиней Опасными территориями признаны два земельных участка на огороженной территории около деревни Булатово-1 Хотынецкого района и Узкинского сельского поселения Знаменского района.





В Орловской области зарегистрированы два эпизоотических очага африканской чумы свиней. Смертельное для этих животных заболевание найдено на двух участках площадью по 4 м2. Оба находятся на огороженной территории вблизи деревни Буланово-1 в Хотынецком районе и Узкинского сельского поселения Знаменского района. Угрожаемой зоной признаны населённые пункты в радиусе 20 километров.



Указом губернатора Орловской области № 361 от 19 июля 2021 г. определены необходимые карантинные мероприятия.





Артём Ежаков



