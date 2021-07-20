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16:59, 20 июля 2021 года В орловской курятине нашли небезопасное для человека вещество Россельхознадзор назвал производителем мяса местную компанию «ПОЗЦ Свеженка».





Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в мае установило, что в пробе филе грудок цыплят-бройлеров, взятых в ООО «МИР», присутствовало высокое содержание динитрокарбанилида, относящегося к группе кокцидиостатиков (препарат для профилактики и лечения кокцидиоза у домашней птицы). Производителем мяса было местное ООО «ПОЗЦ Свеженка».



Найденное вещество оказывает на человека канцерогенное и тератогенное действие, его повышенная концентрация в организме приводит к дисбактериозу и снижению иммунитета.



Изготовителю продукции выдано предписание об отзыве декларации о соответствии товара.





Артём Ежаков



