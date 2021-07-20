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18:30, 20 июля 2021 года Сегодня в Мценске состоялось памятное спецгашение почтового штемпеля, посвящённого 875-летию со дня основания города Штемпель выпущен по заказу Почты России. Им можно воспользоваться до конца года.





Сегодня в Мценске состоялось памятное спецгашение почтового штемпеля, посвящённого 875-летию со дня основания города. Инициаторами выпуска памятного штемпеля стали представители мценской культурной общественности. На памятном штемпеле надпись «875 лет Мценск», вверху рисунок – узнаваемые торговые мценские ряды.



Штемпель с переводной датой вводится в обращение в день города Мценска 20 июля 2021 года и будет действовать весь оставшийся год.



Церемония спецгашения прошла в Мценском краеведческом музее, после чего штемпель передали в главное почтовое отделение муниципалитета с индексом 303030. Каждый желающий сможет попросить оператора почтового отделения погасить этим художественным штемпелем свои отправления, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото УФПС Орловской области





Орловское Информбюро



