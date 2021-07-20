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19:00, 20 июля 2021 года На Орловщине завершилась экзаменационная кампания ЕГЭ-2021 Серьёзных нарушений зафиксировано не было.





В Орловской области завершилась экзаменационная кампания ЕГЭ-2021. 3 280 человек прошли испытания в основной и дополнительный периоды. Не все результаты ещё известны, но уже есть 71 стобалльный результат у 68 участников. Три выпускника набрали высший балл по двум предметам.



Как сообщила глава департамента образования Татьяна Крымова, серьёзных нарушений зафиксировано не было.





Татьяна Напольских



