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19:02, 20 июля 2021 года Более 139 млн долларов составил в этом году экспортный оборот орловских промышленных и сельхозпредприятий По некоторым позициям запрос на продукцию из нашей области вырос за рубежом в десятки раз.





Сегодня на экспортном совете при губернаторе обсудили планы развития экспорта и их связь с реализацией нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Экспортный оборот орловских промышленных и сельхозпредприятий составил в этом году более 139 млн долларов. В настоящее время из региона экспортируется более 500 видов товаров. Самые ходовые - это масложировая продукция и зерновые. Губернатор подчеркнул, что благодаря нацпроекту, экспорто-ориентированные предприятия могут получить господдержку, причём не только финансовую.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я думаю, что нет смысла ждать снятия всех коронавирусных ограничений, нужно уже сейчас заниматься продвижением орловских товаров на зарубежные рынки, выстраивать новые направления экспорта, активно используя демонстрационные павильоны Российского экспортного центра во Вьетнаме, Китае, Объединённых Арабских Эмиратах, Египте для презентации продукции региональных предприятий - такую договорённости мы достигли уже достаточно давно».





Антон Киселёв



