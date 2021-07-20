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21:20, 20 июля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Прививка - в шаговой доступности. Орловцы продолжают возводить коллективный щит от коронавируса.
- Кислород - к каждой кровати. В больнице им. Семашко смонтировали новую площадку с криогенными ёмкостями. Осталось завершить подключение.
- Сегодня орловский ветеран Абрам Израилевич Миркин принимает поздравления. Фронтовику - 101 год.
- Волонтёры запустили штаб общественной поддержки. Там ждут идеи - как улучшить жизнь.
- «Орловский спис» покорил Сибирь. Народный мастер Мария Семёнова стала лауреатом конкурса.
- Тургеневский дуб может стать Деревом года. Необходимо поддержать «земляка», отдав свой голос.
- Поддержка олимпийцев на высоте в 2,5 км. Орловцы присоединились к акции, которая стартовала во Владивостоке.
Вести-Орёл