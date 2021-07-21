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6:06, 21 июля 2021 года

Орловцы смогут спросить министра здравоохранения о вакцинации от COVID-19

Сегодня Михаил Мурашко проведёт прямой эфир, посвящённый этой теме.


21 июля в 16:00 министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проведёт прямой эфир, посвящённый вакцинации от COVID-19. Посмотреть трансляцию можно на официальном сайте Российского общества «Знание» и в группе «ВКонтакте».
Через форму на сайте любой желающий может задать интересующие вопросы по теме прививок от коронавируса. Министр даст ответы на наиболее популярные из них, сообщает информационный портал Орловской области.

фото сайта https://covid.znanierussia.ru




Артём Ежаков
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