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5:23, 21 июля 2021 года

Безработица в Орловской области вплотную приблизилась к допандемийному показателю

Официальные цифры снижаются десятый месяц подряд.


На Орловщине уже десятый месяц подряд наблюдается тенденция к снижению официально зарегистрированного уровня безработицы, – об этом сообщает региональная служба статистики, опираясь на данные регионального управления труда и занятости.

В июне 2021-го в службах занятости числились соискателями работы 3,6 тыс. орловцев (-200 человек в сравнении с маем). Из них 3 тыс. человек (-200) имели официальный статус безработного. Пособия получали 2,5 тыс. жителей региона.

За прошлый месяц удалось трудоустроить 306 орловцев, что на 31,2% меньше, чем год назад. Статус безработного в первом месяце лета оформили 623 орловца.

Напомним, что марте 2020 года – последнем месяце перед коронавирусным локдауном – в службах занятости числились 3,4 тыс. соискателей, статус ищущего работы имели 2,9 тыс. человек.

Сейчас работодатели Орловщины могут предложить 8,9 тыс. вакансий – это более чем в два раза превышает число зарегистрированных соискателей.


Артём Ежаков
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