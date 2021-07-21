Крышу Дворца культуры железнодорожников в Орле отремонтируют

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7:25, 21 июля 2021 года
Крышу Дворца культуры железнодорожников в Орле отремонтируютВ проект вложено чуть больше 9,6 млн рублей.
В Орле объявлен тендер на поиск подрядчика, который за 9,6 млн рублей отремонтирует кровлю Дворца культуры железнодорожников. Работы должны быть завершены к 20 декабря 2021 года. Соглашением предусмотрена пятилетняя гарантия.
Помимо основного кровельного ремонта, в здании установят молниезащиту, а также обогрев крыши и водостоков.
Здание Дворца культуры железнодорожников является объектом культурного наследия (памятник архитектуры и градостроительства).
Артём Ежаков