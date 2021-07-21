Орловский клуб дайвинга «Диво» нашёл в акватории Валаама якорь старинного парусника

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9:26, 21 июля 2021 года
Орловский клуб дайвинга «Диво» нашёл в акватории Валаама якорь старинного парусникаДайверы не оставляют попыток найти другие останки корабля.
Орловский дайвинг клуб «Диво» снова решил отправиться в экспедицию на Ладожское озеро, в акваторию острова Валаам. Её целью поисковики выбрали старинный парусник. Исследовав дно гидролокатором, дайверы подняли из глубин якорь – с большей долей вероятности, тот самый, что был на желанном судне.
Поиски осложнены плохой видимостью, но в клубе не оставляют надежд найти останки корабля.
Фото орловского клуба подводного плавания «Диво»
Артём Ежаков