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8:29, 21 июля 2021 года Водовод от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина в Орле готов на 42% Строительство ведётся точно по графику.





В Орле по графику продолжается строительство водовода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина. Об этом заявили в областной администрации. Уже проложено 1,7 км труб из 3,6 км. Общая готовность объекта – 42%. По плану, он будет готов в ноябре текущего года.



«Водоканал» прокладывает инженерную коммуникацию в рамках федерального проекта «Жильё и городская среда» нацпроекта «Экология». Уже подтверждено качество работ на сумму в 32,7 млн.



Стройку проверяет ФБУ «Росстройконтроль». На объекте ведётся онлайн-видеонаблюдение.





Артём Ежаков



