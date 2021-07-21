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8:52, 21 июля 2021 года Часть орловцев получит «президентские» выплаты для школьников практически без оформления Орловское отделение Пенсионного фонда самостоятельно заполнит заявление для большинства жителей региона.





Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придётся самим заполнять заявку на «президентскую» выплату для школьников в размере 10 тыс. рублей. Они автоматически сформируются на основе имеющейся информации и появятся в личных кабинетах родителей на Госуслугах. В завершение родителям останется только проверить данные и подтвердить согласие на их обработку.



Для заполнения заявлений ПФР использует информацию, накопленную в период прошлогодних выплат детям до 16 лет (ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, банковские реквизиты). Неактуальные данные родители смогут заменить.



11 июля заполненные заявления начали появляться в личных кабинетах родителей, в том числе у тех, кто в прошлом году подавал бумажные заявления на выплаты детям, а потом завели электронный кабинет.



Приём заявок открыт с 15 июля и будет идти до конца октября. Помимо Госуслуг, заявления можно подать во всех клиентских службах ПФР (по предварительной записи). Выплаты стартуют в середине августа.





Артём Ежаков



