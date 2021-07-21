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10:00, 21 июля 2021 года

В Орле возбуждено очередное уголовное дело о фиктивном обучении

В материалах следствия снова фигурирует программа «Старшее поколение» национального проекта «Демография».


На основании материалов прокурорской проверки в Орле снова возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». По данным следствия, между Орловским учебным центром и Центром занятости населения Северного района г. Орла был заключен договор профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста из числа ищущих работу. Один из учеников на занятиях фактически не присутствовал, однако директор учебного центра внёс его занятия в акты выполненных работ и предоставил их для оплаты. О степени причинённого ущерба не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Органы прокуратуры следят за ходом расследования.

Это далеко не первый случай, когда надзорное ведомство вскрывает аналогичные эпизоды оплаченного обучения «мертвых душ» в рамках исполнения программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Например, в середине апреля был арестован директор учебного центра «Квалификация», ущерб от действий которого составил более 700 тысяч рублей. Дело по этой же статье заведено на главу Орловского городского отделения «Российского красного креста» – из бюджета были незаконно оплачены 90 тыс. рублей.


Артём Ежаков
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