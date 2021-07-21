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10:56, 21 июля 2021 года Орловщине выделено около полумиллиарда рублей на здравоохранение Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.





Орловской области распоряжением Правительства РФ выделено чуть больше 479 миллионов рублей на поддержку региональной системы здравоохранения. Минздрав в течение 30 дней заключит с Орловщиной все необходимые соглашения и проконтролирует эффективность расходования транша.

«Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», – прокомментировал подписанный документ премьер-министр Михаил Мишустин.





Артём Ежаков



