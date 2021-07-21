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11:38, 21 июля 2021 года Ливенцы выберут новое место для памятника Николаю Чудотворцу Ранее жители города выступили против установки монумента святителю на площади Победы и в сквере Поликарпова.





В Ливнах назвали новые возможные места для размещения памятника Николаю Чудотворцу, – сообщает сетевое издание «Уездный Город. Ливны». Изначально рассматривалось два варианта расположения монумента – площадь Победы и сквер Поликарпова, но горожан они не устроили. Теперь эти территории предлагаться не будут. В список, составленный самими ливенцами и местной мэрией, попали следующие места – сквер на въезде в город со стороны Ельца, зеленая зона на улице Елецкая, перед хоккейным кортом, территории действующих в городе храмов и строящегося Свято-Троицкого собора, улица Поликарпова, Славянский сад, возле Свято-Сергиевского храма (вместо памятника С.Н. Булгакову), территория Ливенской ЦРБ, вместо памятника Декрету о труде («Книга») в городском парке, на месте предполагаемой часовни в Сквере воинов-интернационалистов.





Артём Ежаков



