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11:51, 21 июля 2021 года Накануне пятеро орловцев стали жертвами COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 39 339).



Накануне выписан 71 орловец (всего – 37 180). От последствий болезни скончалось 804 жителя региона (+5 летальных исходов).



Суточная заболеваемость в России – 23 704 (всего – 6 030 240), число выздоровевших – 22 584 (всего – 5 404 797). Общее число летальных исходов – 150 705 (+783 случая за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



