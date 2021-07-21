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Главная » Новости

12:24, 21 июля 2021 года

Орловское УФАС завело дело на НКМЦ им. З.И. Круглой

Антимонопольщики изучат закупку учреждением средств защиты информации.


УФАС по Орловской области возбудило антимонопольное дело по факту закупки НКМЦ им. Круглой средств защиты информации – т.н. USB-токенов. В действиях учреждения усмотрели нарушение ч.1 ст.17 Закона о защите конкуренции. Контракт был оценен в 386,5 тыс. рублей. Жалобу направила региональная прокуратура.

По закону, разработка, производство и распространение шифровальных (криптографических) средств, а также информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств осуществляется при наличии соответствующей лицензии, выданной ФСБ России, однако победитель торгов, судя по документу, такой не имел.

Заседание назначено на 3 августа.


Артём Ежаков
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