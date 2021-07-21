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12:23, 21 июля 2021 года Орловские парашютисты поддержали спортивную сборную страны на предстоящих Олимпийских играх в Токио Десантники совершили необычный парный прыжок.





Чтобы поддержать спортивную сборную страны на предстоящих Олимпийских играх в Токио, Орловские парашютисты необычный парный прыжок. В полёте, на высоте 2,5 километра, они раскрыли российский триколор. Так наши парашютисты присоединились к Всероссийской акции, которая стартовала во Владивостоке - именно оттуда наши олимпийцы оправятся в Токио. Кстати, среди них будет и спортсмен из Орла Михаил Акименко - чемпион России по прыжкам в высоту. Официальное открытие олимпийских игр пройдет 23 июля. Десантники из Орла пожелали нашим спортсменам больше побед, личных и командных рекордов.





Юлия Сабельникова



