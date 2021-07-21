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12:25, 21 июля 2021 года Яблочко орловское Садоводы Орловской области наращивают темпы развития. Один из крупнейших в регионе фермеров по производству яблок в этом году не только высадил очередное поле новых саженцев, но и запланировал масштабное строительство фруктохранилища, которое обеспечит хранение будущего урожая на протяжении всей зимы. В помощь фермеру - передовые технологии и особый способ ведения хозяйства. С аграрием нового времени встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк.





Интерес к садоводству у аграриев зародился несколько лет назад, когда в массовом обиходе появился термин «импортозамещение», а государство стало более активно поддерживать местных фермеров в их начинаниях. Так, три года назад в Глазуновке заложили первые 4 гектара яблоневых садов.



Глазуновские сады развивают по интенсивному типу. Старое правило, связывающее величину урожая с размерами кроны, в них не работает. Здесь высажены современные карликовые подвои с капельным поливом, питанием и шпалерной подвязкой, крона у них регулярно формируется по принципу «стройное веретено», а фермеры работают с современными технологиями. В садах даже есть собственная метеостанция, данные которой можно посмотреть в любой момент.



Игорь Анциферов, руководитель агропредприятия: «Постоянно, каждый час, вижу новую информацию - температуру, влажность, скорость ветра, осадки - вся полная информация, чтобы грамотно и качественно держать на нужном уровне влажность почвы и вносить удобрения».

Первые 4 гектара, что посадили в Глазуновских садах, были тестовыми. На них опробовали и работу техники, и работу персонала. Уже в следующем году площади фруктовых деревьев здесь увеличили на 30 гектаров, еще через год - на 35.



Сегодня Глазуновские сады нацелены не только на расширение территорий, но и на максимальное самообеспечение. В прошлом году для нужд своего хозяйства они высадили маточник и опылители, которые так необходимы в интенсивном садоводстве.



Цель Глазуновских аграриев - товарное яблоко. Поэтому в приоритете к выращиванию импортные сорта - Джонаголд, Лигол, Женева Эрли, которые хорошо зарекомендовали себя в созревании, хранении и транспортировке. Кстати, о хранении. В этом году в саду начали строительство собственного фруктохранилища. Это решит проблему сбыта. Сейчас тот урожай, что приносят сады, не столь высок. И его реализуют в сезон. В перспективе, когда сад выйдет на расчётную урожайность в 30-50 тонн с гектара, фруктохранилище позволит хранить яблоки с сентября до мая без потери качества.



Игорь Анциферов, руководитель агропредприятия: «На 2023 год заказаны саженцы на шесть гектар, в Краснодарском крае. Именно для нас там их выращивают, нужного нам сорта. Как правило, все питомники расположены на юге России и сорта ориентированы на южные регионы. Сорта, которые необходимы нам, так сразу купить невозможно. Поэтому мы заказываем нужный нам сорт, который хорошо будет чувствовать себя в Орловской области».

Сегодня суммарная площадь всех фруктовых садов в Глазуновском районе составляет 110 гектаров, 74 из них занимают яблони этого хозяйства. И ежегодно эти площади будут расти. В перспективе здесь говорят о 200-300 гектарах садов интенсивного типа.



Конечно, садоводство по-прежнему остаётся весьма высокозатратной отраслью. Первый тестовый урожай в садах интенсивного типа можно получить лишь через два года. А на расчётную урожайную мощность такие сады обычно выходят на 4-6 год после посадки. Все это время фермеру приходится вкладывать немалые средства в поддержание и развитие хозяйства.



Александр Шалимов, руководитель департамента сельского хозяйства администрации Орловской области: «Пусть небольшое движение в этом, но ежегодно закладка новых садов в области происходит. Каждый год планомерно, потихонечку прирастаем новыми садами интенсивного типа. Это тоже достаточно хороший показатель».





Екатерина Игнатюк



