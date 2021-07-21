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12:37, 21 июля 2021 года Как защитить кожу от активного солнца? Об этом корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала врач-дерматолог областного кожно-венерологического диспансера Наталья Якушкина.





Чем опасна для кожи летняя жара?



- В первую очередь надо отметить заболевание кожи, которое может вызвать солнце. Это меланома - злокачественная опухоль кожи, которая под действием солнца очень активно может образовываться в летний период, особенно у людей с белым типом кожи, со светлыми волосами, с голубыми глазами, с первым и вторым фототипом. Также надо отметить фотостарение. Под действием солнца кожа у нас стареет. Также надо помнить, что кожа может подвергаться солнечным ожогам и могут образовываться фотодерматиты. Может появляться покраснение, зуд. Если проявляются выраженные реакции, нужно обращаться к доктору - аллергологу, дерматологу или терапевту.



Как защитить кожу от ожогов и других неприятных процессов?



Чтобы защитить себя от воздействия активного солнечного излучения, необходимо применять крема с защитой от солнца - SPF.



Существует несколько фототипов кожи, с первого по шестой. Первый-второй фототип: светлая кожа, голубые глаза. Люди с таким фототипом часто обгорают, получают солнечные ожоги. Таким людям нужно использовать крема с защитой от солнца от 30 до 50, и применять их каждые два часа. Третий-четвертый фототип: смуглая кожа, русые волосы, зеленые или карие глаза. Эти люди также должны применять крема, но уже с меньшим защитным фактором - от 15 до 30. Эти люди могут обгореть, но, как правило, загар ложится ровно, редко бывают ожоги. Пятый-шестой фототип: люди с африканского континента, азиаты, они не обгорают. Но им надо использовать обязательно увлажняющие крема как профилактику от фотостарения.



По каким симптомам мы можем понять, что кожа обожжена, и что нам при этом нужно предпринять?



- Ожог проявляется в виде красных пятен. При ожогах нужно использовать медицинские кремы. Такие кремы продаются в аптеках. Их нужно использовать после загара.



Надо отметить как плюсы, так и минусы загара. К плюсам относится выработка собственного витамина Д. У детей это профилактика рахита, у взрослых - профилактика остеопороза. Также под действием солнца вырабатывается серотонин, эндорфины, которые способствуют хорошему настроению. В солнечную погоду, как правило, у людей повышается настроение. Под действием солнца убиваются бактерии, вирусы, грибы, а также повышается иммунитет. К минусам относится то, что солнце может вызвать рак кожи, меланому, фотостарение, возможно снижение иммунитета. Поэтому все хорошо в меру.



В какие часы лучше пребывать на солнце, чтобы уберечь кожу?



- Обязательно надо следовать рекомендациям для солнечного загара. Солнечные часы - до 10 часов утра и после 17 часов. Нужно обязательно употреблять фрукты и овощи оранжевого цвета, они способствуют выработке витамина А, который предохраняет кожу от вредного воздействия солнечных лучей и способствует получению хорошего загара. Персики, абрикосы, морковь - желательно со сметаной и маслом принимать такие продукты.



Что предпринять при ожоге, если вдруг рядом нет аптеки?



- Можно использовать народные средства - сметану, кефир, они охлаждают и способствуют увлажнению кожи.



При долгом пребывании на солнце может появиться онкологическое образование. Как его не пропустить, как его узнать?



- В первую очередь надо обращать внимание на открытые места - лицо, руки, шея. На этих местах очень часто появляются новообразования. Они могут быть различного характера. Это и пигментные пятна - от коричневых до темно-коричневых и черных. Если вы заметили на носу, щеках и веках такие новообразования, нужно обратиться к специалисту. Проводится обязательно дерматоскопическое исследование, после удаление проводится гистологическое исследование для постановки диагноза.



Нужно ли защищать от солнца родинки?



- Надо отметить, что если у человека есть множество образований на коже, на открытых местах, таким людям вообще противопоказан загар. Людям со светлой кожей противопоказан загар. Нужно использовать одежду с длинными рукавами, шляпы, кепки.



Какие еще противопоказания есть у загара?



- Для загара существует ряд противопоказаний для людей с онкопатологией, для людей, принимающих антибактериальные препараты, для людей с иммунодефицитами. Также загар противопоказан для людей со светлым типом кожи, для тех, у кого много родинок. Дозировано надо подходить к загару людям старшего возраста и детям.





Елена Литинская



